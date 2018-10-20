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الرئيس يشارك في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية بالخرطوم .. الخميس

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:30 م
السيسي و البشير
السيسي و البشير
محمد عبد المنعم
يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس المقبل بزيارة العاصمة السودانية الخرطوم ، حيث يلتقي نظيره السوداني عمر البشير ، ومن المقرر ان تشهد القمة المصرية - السودانية مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تتناول القمة المصرية- السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، كما تعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

و ستتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان سفير السودان لدى القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة تلدول العربية السفير عبد المحمود عبد الحليم قد اكد فب تصريحات إعلامية: "إن الرئيس السيسي سيزور الخرطوم، الخميس المقبل، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية".

وأضاف أن القمة الرئاسية بين السيسي ونظيره السودانى عمر البشير ستعقد خلال الزيارة، مشيرا إلى أن القمة الرئاسية سوف تشهد أخبارا سارة لشعبى البلدين، واصفة اللقاء بأنه حدث هام للغاية على طريق العلاقات الثنائية من حيث توقيتها والقضايا المطروحة للنقاش.

كما قال للسفير السودانى بالقاهرة، ان الزعيمين سيناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على صعيد جميع الجوانب، وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال الزيارة.
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