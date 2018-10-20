تنمية المشروعات: الجهاز لا يحصل على تمويلات من الدولة

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات يعد البديل للصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتة إلي أن الجهاز لا يحصل علي أي تمويلات من الموازنة الخاصة للدولة.
وأضافت "جامع"، خلال حوارها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة التمويلات التي يتلقاها الجهاز تأتي من خلال قروض تتم إتاحتها من جهات دولية عربية وأجنبية، لافتة إلي أن الجهاز يدير القرض ويتولي سداده.
أوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن القروض تكون غالبا متوسطة الأجل، مشيرة إلي أن هناك أكثر من 30 جهة تقوم بتقديم المنح للجهاز، متابعة أن كافة التعاملات تكون من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لكي يكون بشكل ممنهج.