ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تنمية المشروعات: الجهاز لا يحصل على تمويلات من الدولة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
توك شو
قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات يعد البديل للصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتة إلي أن الجهاز لا يحصل علي أي تمويلات من الموازنة الخاصة للدولة.

وأضافت "جامع"، خلال حوارها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة التمويلات التي يتلقاها الجهاز تأتي من خلال قروض تتم إتاحتها من جهات دولية عربية وأجنبية، لافتة إلي أن الجهاز يدير القرض ويتولي سداده.

أوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن القروض تكون غالبا متوسطة الأجل، مشيرة إلي أن هناك أكثر من 30 جهة تقوم بتقديم المنح للجهاز، متابعة أن كافة التعاملات تكون من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لكي يكون بشكل ممنهج.
loading...

ترشيحاتنا

هل حلاقة شعر الأطفال يساعد على غزارته ؟

شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد

مين فيهم خطافة الرجالة.. لماذا احتفل الجمهور بـ دينا الشربيني وهاجم سمية الخشاب

أحمد موسى: مصر تمتلك أحدث مقاتلات جوية من أمريكا وروسيا.. فيديو

تعرف على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي المصري.. فيديو

طريقة مبتكرة لتقديم طبق المكرونة للشيف إلهام فتحى

غادة عبد الرازق تظهر بإطلالة جذابة مع حفيدتيها .. صور

أهم طرق علاج الأسنان وتعويض المفقود منها

محمد صلاح نجم الشباك فى الشوط الأول من لقاء ليفربول وهيديرسفيلد.. فيديو

أحمد فؤاد سليم: كنت حكمدارا في الجيش أثناء حرب أكتوبر.. فيديو

إقالة فوزى البنزرتي من تدريب منتخب تونس قبل مواجهة مصر

الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين بداية 2019 .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع شاحنة سقطت في مياه البحر بميناء الإسكندرية..صور

رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة الصحة تطوير المستشفيات الحكومية

شاهد.. إطلالة جذابة وغامضة لـ مريم حسن من أحدث جلسة تصوير

ميجان ميركل بإطلاتين مختلفتين في نفس اليوم .. صور

افتتاح مهرجان هواة المسرح لأعضاء مراكز الشباب .. صور

فيديو

أحمد موسى: تميم نهب أموال القطريين لدعم الإرهاب .. فيديو
أحمد موسى لسكان مصر الجديدة: سيب عربيتك واركب المترو .. فيديو
شاهد هدف محمد صلاح اليوم بمباراة ليفربول وهيديرسفيلد
أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر واعد ويوفر الفاكهة والخضراوات بأسعار مناسبة
أحمد موسى: السيسي ارتدى زي الطيار المقاتل مع نسور الجو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟