تنمية المشروعات: الجهاز لا يحصل على تمويلات من الدولة

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن جهاز تنمية المشروعات يعد البديل للصندوق الاجتماعي للتنمية، لافتة إلي أن الجهاز لا يحصل علي أي تمويلات من الموازنة الخاصة للدولة.





وأضافت "جامع"، خلال حوارها بفضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة التمويلات التي يتلقاها الجهاز تأتي من خلال قروض تتم إتاحتها من جهات دولية عربية وأجنبية، لافتة إلي أن الجهاز يدير القرض ويتولي سداده.



