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تعليم

شوقي: توزيع التابلت منتصف نوفمبر .. وأول امتحان إلكتروني في يناير

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:41 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد توزيع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام.

قال الوزير في تصريحات له عبر برنامج "كل يوم" مع الاعلامي وائل الابراشي : سيتم توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في منتصف نوفمبر المقبل.

وأضاف الوزير : أن شحنات التابلت وصلت بالفعل لمصر من شركة سامسونج ، مشيرًا إلى أن هناك اكثر من 100 ألف جهاز تابلت في المخازن المصرية الآن ، ويتم استلام شحنة جديدة من 150 ألف جهاز خلال الاسبوع الجاري ، وأكد انه مع بداية شهر نوفمبر تكون جميع الأجهزة جاهزة للاستلام.

وأشار الوزير إلى أنه في يناير القادم ، يتم تطبيق أول تجربة لامتحان طلاب أولى ثانوي على التابلت.
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