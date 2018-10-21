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فن

شاهد.. الصورة الأولى من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
سمر سعد - محمد بدران
نشر أحمد فلوكس وهنا شيحة عبر إنستجرام الصورة الأولى لهما بعد الخطوبة وعقد القران.

وعلقت هنا شيحة على الصورة التى جمعتها بفلوكس " حبيبي ربنا يخليك ليا بحبك لآخر العمر" .

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، لتهنئتهم وتمنوا لهم حياة سعيدة .

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة عرض لهما منذ أيام مسلسل " نصيبى وقسمتك" قدما من خلاله حلقات " قصة رحمة " وهي عبارة في 5 حلقات.
شاهد.. الصورة الأولى من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة
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