شاهد.. الصورة الأولى من عقد قران أحمد فلوكس وهنا شيحة

نشر أحمد فلوكس وهنا شيحة عبر إنستجرام الصورة الأولى لهما بعد الخطوبة وعقد القران.



وعلقت هنا شيحة على الصورة التى جمعتها بفلوكس " حبيبي ربنا يخليك ليا بحبك لآخر العمر" .



وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، لتهنئتهم وتمنوا لهم حياة سعيدة .



يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة عرض لهما منذ أيام مسلسل " نصيبى وقسمتك" قدما من خلاله حلقات " قصة رحمة " وهي عبارة في 5 حلقات.