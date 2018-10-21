النمل الأبيض وكوكب الأرض!

منذ شهور عديدة وشهدت مدينة الأقصر واقعة هى الأغرب من نوعها ، الا وهى أن النمل الأبيض قام بهجمات شرسة على المنازل حتى تأكلت وقربت على الانهيار ! دون أن يتنبه أحد لذلك الخطر .

هكذا هو الانفجار السكانى الذى قلما نتحدث عنه ، ولكن خطر الانفجار السكانى لا يهدد مصر فقط ولكنه يهدد الكوكب بأكمله ، فبفضل العقاقير الطبية وعلى قمتها المضادات الحيوية وعقار " الكورتيزون" وأجهزة الكشف المبكر عن الأمراض مثل الموجات الصوتية و أشعة أكس ، قلت نسبة الوفيات ، لذا لايمكن اسناد أسباب زيادة المواليد فقط على أسباب الصعيد المحلى وثقافة المجتمع المصرى فقط .

الجميع فى العالم يتكلم عن الانفجار السكانى وتهديد ذلك لموارد الأرض ، ولكنها مفارقة ، ففى الوقت الذى زاد ادراك البشرية وزادت التكنولوجيا كان من الممكن أن تٌستغل فى طرق جديدة لانعاش الموارد والحفاظ على التنمية المستدامة لها والحفاظ عليها ولكن لم يكن هو الحال الأن .

مما دعى بعض المفكرين يتوقعون فى العالم الغربى أنه فى العقود المقبلة أن البشرية ستبدأ فى اتخاذ مستعمرات خارج الأرض ليسكن بعض البشر بها !

أما عن العالم الشرق اسيوى فاستغل تلك الظاهرة أفضل استغلال ، فكانت شعوب الهند والصين واليابان وكوريا الشمالية والجنوبية ترى فى ذلك قوى بشرية ويد عاملة تستطيع الانتاج أكثر وأكثر مستغلة كل يد عاملة مما جعل من تلك البلدان قوى اقتصادية تناطح الان أوروبا وأمريكا .

أما مرورًا بمصر العزيزة ، فعليها مواجهة تلك الظاهرة بسياسات متوازية أو خطط بديلة ، فثقافة المجتمع الذكورى ؛ كثرة الانجاب من أجل المولود الذكر ، وثقافة التواكل ، كلها ثقافات قد تهدد جودة الحياة للمواطن المصرى مهما بذلت كل الحكومات لتحسينها فسيظل الانفجار السكانى يبتلع ذلك التحسن فى أحشائه مع كل زيادة فى المواليد .

لذا أما مواجهة تلك الثقافات بثقافات بديلة توعوية ، أما بمبادارات مجتمعية ، أو تحفيز من الحكومة على تنظيم النسل بمجهودات المؤسسات الدينية والمجتمعية ، وطرح وسائل تنظيم الأسرة بالمجان والتوعية بكيفية استخدامها ، أما استغلال كل نسمة حية على أرض الوطن فى المشاريع الكبيرة ونحتذي حذو دول شرق أسيا وجعل من تلك الزيادة فى المواليد ، زيادة فى اليد العاملة التى تصنع وتنتج كل شئ وأى شئ.

ان الزيادة السكانية خاصة الغير عاملة التى تقع بين براثن مثلث برمودا المجتمعى ، مثلث الفقر والجوع والمرض ، هى النمل الأبيض الذى يشكل خطورة كبيرة على أى مجتمع ، تستطيع أن تنخر فى عظام هيكل الدولة وتبتلع موارد الدولة الطبيعية وتطٌمس أى تحسن قد يحدث بها حتى هويتها.



