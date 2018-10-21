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أخبار العالم

إعادة فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 12:59 م
المعابر بين الاراضي
المعابر بين الاراضي المحتلة وقطاع غزة
على صالح
قرر الجانب الإسرائيلى إعادة فتح المعابر الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة، التى أغلقت الأربعاء الماضي، بعد تصاعد التوتر على الحدود، ووفقا لما ذكرته السلطات الفلسطينية والاسرائيلية، اليوم الأحد. 

وقالت لجنة الشئون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة إن «إسرائيل أبلغت بأنها ستعيد من اليوم الأحد، فتح نقاط التفتيش في إيريز وكيرم شالوم».

ووفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد أعيد فتح المعابر بفضل تخفيف حدة التوتر على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. 

وقالت الوزارة الفلسطينية أيضًا إن حركة حماس، التي تحكم بحكم الأمر الواقع غزة، نأت بنفسها عن قصف الأربعاء، واتخذت إجراءات لكبح أعمال العنف على أراضيها. 

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قرار استئناف إمدادات الوقود إلى قطاع غزة، الذي تم إيقافه في وقت سابق من شهر أكتوبر؛ بسبب الاضطرابات على الحدود، لم يتم بعد، ولن تتم مناقشته إلا بعد بضعة أيام.

وأغلقت إسرائيل معبري إيريز وكيريم شالوم، يوم الأربعاء، بعد أن ادعت إسرائيل أن صاروخين قد تم إطلاقهما من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأن أحدهما دمر منزلاً سكنياً في مدينة بئر السبع الجنوبية. 

وبينما يسمح معبر إيرز للناس بعبور الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، فإن معبر كرم شالوم هو المعبر الوحيد لنقل البضائع إلى الجيب الفلسطيني.
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