الأعمال المصري السوداني: انطلاقة جديدة للتعاون والاستثمار بدعم من السيسى والبشير

أكد الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصرى السوداني، أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا مهما على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسودان ، على خلفية الدعم والمساندة التى يوليها كل من الرئيسين عبد الفتاح السيسى وعمر البشير لدفع العلاقات إلى أفاق جديدة لما فيها صالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية التى بدأت بالفعل فى العاصمة الخرطوم تشهد مناقشة وطرح العديد من الملفات والقرارات التى ستنعكس على رفع معدلات التبادل التجارى وزيادة الصادرات والاستثمار المشترك وسوف تتوج بلقاء قمة بين الرئيسين السيسى والبشير.





وقال رئيس مجلس الأعمال المصرى السوداني إن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان، وكذا انعقاد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير سوف تفتح آفاقا جديدة لدعم وتفعيل العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف يعقبها عدد من الإجراءات والقرارات التى تصب فى صالح البلدين، بما فيها إزالة العوائق التى تحول دون تدفق الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق السودانية.



وطالب أرمانيوس، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، بدعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة سكك حديدية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية لتنمية التجارة والنقل بين مصر والسودان، وفتح المجال امام تدفق الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.



وقال إن العلاقات المصرية السودانية فى تطور مستمر، وهناك توافق فيما يخص الآراء حول القضايا السياسية والاقتصادية بالمنطقة، وتأتى الزيارات المتبادلة للرئيس السيسي والبشير لتؤكد على ذلك.





ومن المقرر أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل العاصمة السودانية الخرطوم ، حيث يلتقي نظيره السوداني عمر البشير ، ومن المقرر ان تشهد القمة المصرية - السودانية أيضا مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما تتناول القمة المصرية- السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، كما تعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.



وستتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذلك التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

