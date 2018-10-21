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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مشروع الإدارة الاستباقية للأمطار مع الجانب الهولندي

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:50 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة
أ ش أ
أكد محافظ الإسكندرية عبدالعزيز قنصوة على أهمية مشروع " الإدارة الاستباقية للأمطار" لمستقبل الإسكندرية لتقليل الضرر المحتمل في حالة حدوث أي فيضانات مستقبلية.. قائلا : "إن الإسكندرية من المدن المعرضة لخطر ارتفاع مستوى مياه البحر نظرا للتغيرات المناخية ".. مشيرا إلى أن جميع الجهات تبذل أقصى جهدها لتقليل الخسائر جراء الأمطار الغزيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع كريس زفيربريجن من معهد ( IHE-Delft ) بهولندا لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع " الإدارة الاستباقية للأمطار لمدينة الإسكندرية" الممول من الحكومة الهولندية ، والذي يتم بالتعاون مع المعهد العالمي للبنية التحتية والبيئة بهولندا وجامعة الإسكندرية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، ويهدف إلي تقليل حدة المخاطر التي تسببها أي أمطار أو سيول محتملة.

حضر الاجتماع وزير الري الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية حسام مغازي ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد صبري.

وكلف المحافظ بالبدء في تنفيذ منظومة الإنذار المبكر والإبلاغ عن احتمالات سقوط الأمطار بوحدة إدارة الأمطار بالمحافظة(وحدة التنبؤ بالأمطار والسيول)، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل السريع مع أي احتمالات قد تحدث خلال الأمطار الغزيرة.
كما وجه بضرورة عقد دورات تدريبية في مجال تحديد وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات والكوارث، لتطوير ورفع فاعلية وكفاءة الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار في إدارة الطوارئ والأزمات والتدريب على اتخاذ القرارات الفعالة للتعامل الأمثل مع الحالة الطارئة.
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