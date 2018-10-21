بروتوكول لإدراج المنشآت الرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم ،بروتوكول تعاون بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والشباب والرياضة، لوضع آلية للعمل المشترك والتعاون بين الوزارتين، لتقديم خدمات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للشباب داخل المنشآت الشبابية لتسهيل وصولها للشباب ونشر ثقافة ريادة الأعمال، انطلاقا من سعي الدولة الدائم لتوفير الفرص الاستثمارية الجادة للشباب، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني، وفي سبيل تحقيق التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية لدعـم الاقتصاد الوطني وتوفير آلية للترويج للمبادرات القومية الداعمة للاقتصاد.





وقعت الوزيرة ووزير الشباب والرياضة مذكرة تفاهم مع نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين والمرأة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى كافة أنحاء الجمهورية.





أوضحت نصر، أن البروتوكول بهدف إدراج المنشآت الشبابية والرياضية ضمن الخريطة الاستثمارية لمصر، والعمل كحلقة وصل بين أصحاب المشاريع المبتكرة والجهات الحكومية التي توفر الاستشارات والموارد المتنوعة والخدمات للشركات الناشئة، وتقديم دورات تدريبية وندوات وورش العمل في مختلف المجالات (مثل: إدارة الأعمال، ومهارات العمل الجماعي، والقيادة، والمبيعات والتسويق) من خلال شركاء المبادرة من الأكاديميين والمستثمرين ورواد الأعمال، وتقديم الخدمات المتعلقة بدعم وتطوير نموذج العمل المناسب طبقا لمبادرة "فكرتك شركتك"، التي تهدف للاستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة، ومساعدة رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، والمشاركة في المؤتمرات والأحداث التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة) بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الدولية والمحلية للتعريف بمبادرة "فكرتك شركتك" بهدف زيادة الوعي وتعريف الشباب بمميزات المبادرة مجالات ريادة الأعمال، والاستعانة بمدربي ريادة الأعمال التابعين لوزارة الشباب والرياضة لتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل للشباب.





وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن كل وزارة، تكون مهمتها الإشراف العام على الأنشطة المشتركة، وتقديم رؤية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مُهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف البروتوكول، وتضع نظام عملهم.





تابعت: بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات فجاءت في إطار حرص الوزارة على إتاحة التمويل المناسب لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتمويل مشروعات الشباب تنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.





أوضحت نصر أنه سيتم العمل على إتاحة خدمة التقديم للحصول على التمويل خدمات استثمارية وتمويلية من خلال مراكز الاستثمار وخاصة مراكز "فكرتك شركتك" لريادة الأعمال، تقديم الدعم الفني والتدريب لرواد الأعمال المتقدمين من خلال مراكز "فكرتك شركتك".





أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة ستعمل على توفير خريطة بالمنشآت الشبابية والرياضية المرشحة لجذب فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، وإرسالها إلى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لوضعها ضمن خريطة مصر الاستثمارية، وتنظيم لقاءات مشتركة لشباب المستثمرين بالمحافظات لجذب فرص لتدريب وتشغيل الشباب، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال باسم "فكرتك شركتك" داخل مراكز الشباب، والعمل على الترويج لمبادرة "فكرتك شركتك" ومجالات ريادة الأعمال المختلفة من خلال الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بالمحافظات، وتقديم الدعم اللوجستي للأفراد والفرق المشاركة بمبادرة "فكرتك شركتك" المرتبط نشاطها بمجال عمل وزارة الشباب والرياضة.





بالاضافة الى التسجيل والمساندة الفنية لشباب رواد الأعمال الذين يعملون في مشاريع في مجال خدمات الشباب والرياضة، رفع كفاءة مدربي وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة وتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مع تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال الإعلام والإعلان بالوزارة والهيئات التابعة، وترشيح المدربين من الوزارة والهيئات التابعة لتأهيلهم لتدريب الشباب في مجالات العمل الحر، وتوفير أماكن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مراكز الشباب الموجودة في كافة محافظات الجمهورية يتم استخدامها في إقامة معارض لمستفيدي الجهاز وذلك بعد التنسيق مع الإدارة المركزية المختصة بوزارة الشباب والرياضة، وعقد مسابقات للشباب لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة بالاشتراك مع الجهاز.





أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تهدف إلى رعاية الشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وعلميًا وبدنيًا واقتصاديا، وتمكينه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهـداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها توفير فرص التدريب والتأهيل للشباب في المجالات المختلفة والمشاركة في الإشراف على كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني.





وذكرت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير المشروعات، وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال هذه المشروعات، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار، وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية في هذا المجال.



