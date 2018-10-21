مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المصري - الأردني في مجال صناعة الغاز

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز، في عمان اليوم.





وأعرب "الملا" عن أمله فى أن تسهم مذكرة التفاهم في التوسع في الشراكة الأردنية –المصرية في مجال صناعة الغاز الطبيعي "بوضع الخبرات المصرية المكتنزة على مدى 40 عاما في مجال صناعة الغاز امام الاشقاء في الأردن)، وإتاحة خدمات مختلف الشركات المصرية العاملة في القطاع لتقديم خبراتها للكوادر الأردنية او استقبال هذه الكوادر في مصر في مؤسسات القطاع.





من جانبها أكدت الوزيرة الأردنية، أهمية المذكرة للاستفادة من الخبرات المصرية المكتنزة في صناعة الغاز وأبدت استعداد المملكة تقديم خبراتها في مجال الطاقة المتجددة بالاعتماد على تجربته الرائدة في هذا المجال، مضيفة بأن الإنجازات التي يحققها ملف التعاون الأردني-المصري في مجال الطاقة إنما يأتي بفضل اهتمام ودعم قيادتي البلدين بتطوير وتعزيز العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين.





وأضافت أن مذكرة التفاهم ستؤدى إلى استكشاف تجارب البلدين والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا نظرًا لوجود خبرات متقدمة لدى شركات قطاع البترول المصرية في مجالات النفط والغاز الطبيعي.





وتتضمن المذكرة إيفاد مدربين مصريين متخصصين الى الأردن لتأهيل وتدريب الكوادر الفنية في مجالات النفط والغاز، وتنظيم دورات تخصصية في المراكز التدريبية المتاحة في البلدين الشقيقين، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة لشركات قطاع البترول المصري.





وبحث الجانبان وفق الوزيرة زواتي، أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرة المصرية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي، واليات متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية الواردة في الاتفاقيات المبرمة سابقًا بين البلدين، والتأكيد على استئناف ضخ الغاز المصري للأردن في مطلع عام 2019.

شارك في الاجتماع من الجانب الأردني، أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ومدير مديرة المشاريع في الوزارة الدكتور وائل عبابنة ومدير مديرية الغاز والنفط المهندس حسن الحياري ومدير مديرية البترول والصخر الزيتي المهندسة غصينة الحلو.

وعن الجانب المصري شارك في الاجتماع مدير شركة فجر الأردنية –المصرية المهندس فؤاد رشاد والقائم بأعمال السفير المصري لدى المملكة خالد انيس ومساعد مدير عام شركة فجر الأردنية –المصرية المهندس ايمن ثابت والمدير المالي في شركة فجر محمد الشربجي.