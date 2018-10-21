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ديني

علي جمعة يكشف بالأدلة القرآنية سبب فريضة الحجاب ..فيديو

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:09 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الحجاب فرض، والدليل على ذلك من القرآن الكريم " لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، ولا يظهر من المرأة إلا الوجه والكفين.

وأضاف" جمعة" خلال لقائه على فضائية" سي بي سي" أن سورة الأحزاب في قوله تعالى : ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.

وتابع: الحجاب موجود في القرآن والسنة، وإجماع العلماء أن هذا معناه الحجاب فرض ، ومن ينكر الحجاب مثل من ينكر تحريم الخمر في القرآن .
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