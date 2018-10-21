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مرأة

اقضي على جفاف الشعر بهذه الوصفة المذهلة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 09:57 م
جفاف الشعر
جفاف الشعر
اسماء محمد
قالت الدكتورة منى رزق خبيرة التجميل ، أن الشعر الجاف باهت اللون من أكثر المشكلات المنتشرة بين النساء والفتيات على حد سواء ويمكننا علاج هذه المشكلة ببعض المكونات الطبيعية وفى مقدمتها وصفات زيت الزيتون الطبيعى.

عرضت "منى" طريقة عمل وصفة زيت الزيتون لعلاج جفاف وتقصف الشعر وتجعل لونه أجمل.

مكونات وصفة الشعر الجاف:
1/4 فنجان عشب بابونج
1/4 فنجان زيت زيتون

طريقة العمل وصفة الشعر الجاف:
نخلط جميع المكونات جيدا ثم نضعهم فى زجاجة فى البلكونة فى الشمس 15 يوم.
نقوم بتقليبهم جيدا "رجهم" كل يوم ويوضع على الشعر لمدة 10 دقائق ثم يسرح الشعر ولكن دون ان نلمس الفروة نسرح ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم.
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