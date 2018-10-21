ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت قناة "تي.آر.تي" التركية في خبر عاجل لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لبحث آخر تطورات قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

كان أردوغان قد أكد خلال حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في إسطنبول، اليوم، أنه سيكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل. 

من جانب آخر، شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن المملكة العربية السعودية ستحاسب جميع المسئولين عن واقعة وفاة خاشقجي، مشيرًا إلى أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لم يكن على دراية بالحادث، وأن السلطات السعودية لا تعرف مكان جثة الصحفي حتى الآن.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى: رواتب بعض السجناء تصل إلى 6 آلاف جنيه ..فيديو

نيمار يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة.. فيديو

هنيدي يروي تفاصيل موقف كوميدي مع طلعت زكريا: مقدرناش نمسك نفسنا

علي ماهر يستقيل من تدريب سموحة لهذا السبب

برلمانى يكشف مبررات اقتراح حظر النقاب داخل المؤسسات الحكومية

محسن صلاح يكشف علاقة سد تنزانيا بمسار النيل والهدف الحقيقي لإنشائه.. فيديو

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

أحمد فلوكس يرد عبر منبر صدى البلد على سبب إخفائه علاقته بـ هنا شيحة

شاهد .. زاهي حواس يعلن عن حقيقة الزئبق الأحمر

شاهد.. هيثم محمد ينشر فيديو يرد به على شائعة وفاته

مصرع موظف وإصابة ضابط و3 جنود شرطة في حادث تصادم ببنها

اقضي على جفاف الشعر بهذه الوصفة المذهلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لـ خاتم خطوبة الليدي جاجا

مستشار حراسة الأراضي المقدسة: القدس أم الجميع ومفتاح السلام والحروب..صور

استجابة لصدى البلد .. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بني عبيد .. صور

جلسة تصوير حديثة لـ محمد منير لطرح ألبومه الجديد خلال أيام .. صور

لعشاق الموف.. أفكار متنوعة لاستخدامه في ديكور منزلك

فيديو

جورفان فييرا: كان من الطبيعي أن يخسر بيراميدز أمام الإسماعيلى.. فيديو
فييرا: لو احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز كنا سنفوز .. فيديو
مساعد وزير الداخلية: مفارخ السجون تنتج 150 مليون بيضة سنويا.. فيديو
رد فعل مجنون من عمرو وردة خلال ديربي سالونيكا في اليونان.. فيديو
جهاز المشروعات: أقرضنا 3.7 مليار جنيه.. ووفرنا 168 ألف مشروع و305 آلاف وظيفة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟

هل تؤيد مقترح منع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية؟