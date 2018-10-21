ترامب يجري اتصالا هاتفيا بأردوغان

قالت قناة "تي.آر.تي" التركية في خبر عاجل لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك لبحث آخر تطورات قضية وفاة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.





كان أردوغان قد أكد خلال حفل افتتاح خط جديد لمترو الأنفاق في إسطنبول، اليوم، أنه سيكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بوفاة خاشقجي يوم الثلاثاء المقبل.



