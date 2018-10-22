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أخبار البلد

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتوفيق أوضاع 120 كنيسة ومبنى

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
كنيسة
كنيسة
محمود مطاوع
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتوفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبني بإجمالي 120 كنيسة ومبني بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية وسداد حقوق الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق موافقة مجلس الوزراء على توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبني بإجمالي 120 كنيسة ومبني، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني.
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