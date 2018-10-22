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حوادث

ضبط طربة حشيش و450 قرصا مخدرا بحوزة تاجري مخدرات بالبحيرة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحيرة، بإشراف مدير الأمن، وبتوجيهات مدير إدارة البحث الجنائي من القبض على تاجرى مخدرات بحوش عيسى وأبو المطامير وبحوزتهم طربة لمخدر الحشيش و450 قرصا مخدرا.

ووردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية مفادها قيام كل من :سعيد  م  ي 50 سنة جزار ومقيم بمدينة حوش عيسى، أحمد  م  ع 37 سنة فلاح ومقيم بمدينة أبو المطامير بالاتجار في المواد المخدرة. 

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المذكوران بعدة مأموريات بمحل إقامتهما وأماكن ترددهما  أسفرت عن ضبطهما  وبحوزة الأول [ ( 450 ) قرص لعقار التامول المخدر مبلغ 2800 جنيهًا ،هاتف محمول حال مزاولته نشاطه الإجرامى بمدينة أبوحمص وبحوزة الثانى طربة لمخدر الحشيش تزن ( 100 ) جرام تقريبًا ، ( 9 ) لفافة لمخدر الهيروين تزن ( 20 ) جرام  تقريبًا ، مبلغ 150 جنيهًا ، هاتف محمول  ] حال مزاولته نشاطه الإجرامى بمدينة أبو المطامير.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع  والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

وتحرر المحضران اللازمان بمركزى شرطة أبوحمص ، أبوالمطامير وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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