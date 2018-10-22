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أخبار البلد

عمر خيرت على مسرح الصوت والضوء الجمعة 2 نوفمبر

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 12:05 م
صدى البلد
محمدالاسكندرانى
تتعاون شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية مع مؤسسة راعى مصر للتنمية فى اقامة حفل خيرى للفنان العالمى عمر خيرت على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وابوالهول وذلك يوم الجمعة 2 نوفمبر القادم.

تخصص إيرادات الحفل لصالح الفقراء والمعدمين بقرى ونجوع الصعيد و عشوائيات القاهرة حيث يتم توفير مجموعة من المستشفيات المتنقلة وإعادة بناء مساكن لهم.

ياتى هذا فى ضوء المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع والتى تقع على عاتق شركة الصوت والضوء ومؤسسة راعى مصر.

يحضر الحفل العديد من الشخصيات المهمة وقادة المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والقيادات الحكومية العامة.

وصرح سامح سعد رئيس الصوت والضوء ان علينا واجب تجاه المجتمع لابد من القيام به على أكمل وجه فإذا كان دور الشركة ترفيهيا وتوعوي وتثقيفي فلابد من اضافة الدور التنموى والاجتماعى تجاه مواطنينا والذى تقوم به شركات قطاع الأعمال وتوجيه ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضه للسياحة والفنادق المستمر للشركات التابعة بالالتزام بهذا الدور.

وتعتبر مؤسسة راعى مصر للتنمية واحدة من المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم ملايين الفقراء فى كافة انحاء صعيد مصر بالإضافة الى الخدمات الطبية عن طريق توفير العلاج واجراء العمليات بالمجان.

يذكر أنه أقيم العديد من الحفلات الخيرية فى الاونة الاخيرة لفنانين عالميين على مسرح الصوت والضوء كحفل الفنانة ماجدة الرومي والذي أقيم لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق و حفل الفنان العالمى عمر كمال الملقب بـ فرانك سيناترا العرب و العديد من الحفلات الخيرية.
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