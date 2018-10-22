رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

قام صباح اليوم، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بحملة مرور موسعة مستقلا الموتور الخاص بالمرور على الخطوط من محطة سيدى جابر لتفقد خط محرم بك القبارى بمنطقة غرب الدلتا الاسكندرية يرافقه المهندس سامى عبد التواب نائب رئيس الهيئة للتأكد من إجراءات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب وزيادة حجم البطن المنقول من البضائع .



وشدد رئيس الهيئة، خلال تفقده عددا من البلوكات والمزلقانات والسكك والمحطات وورش القبارى المخصصة لقطارات نقل البضائع على خط محرم بك القبارى بضرورة مراجعة السكك والتحاويل ونظم الإشارات والتأكد من إجراءات السلامة وسلامة السكك وذلك للعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب خلال الفترة الحالية.



وأكد رئيس الهيئة ، ان المواطن سيشعر بالأثر الايجابي لتطوير منظومة السكك الحديدية منتصف عام ٢٠٢٠ بالتزامن مع خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة من تحديث وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وتجديد القضبان .



وأضاف ان العمل الذي يجري حاليا على ارض الواقع لتطوير السكك الحديدية ، غير مسبوق في ظل الارادة السياسة الكبيرة غير المسبوقة لتطوير هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.