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رياضة

فريق يد الأهلي يستعد لمواجهة بطل بوركينا فاسو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مرانه اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة نظيره فريق usfa بطل بوركينا فاسو في المباراة التي تقام غدا الثلاثاء بالجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار.

ويخوض الفريق تدريبات استشفاء بدني في ظل الإجهاد نتيجة تلاحم المباريات على أن يكون هناك فقرة خططية لتجهيز اللاعبين للمباراة.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق ريد ستار الإيفواري وسبق ذلك بالفوز على فريق فاب الكاميروني في البطولة.
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