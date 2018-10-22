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برلمان

برلمانية تقترح تسمية ميدان عام في كل محافظة باسم شهيد وزرع شجرة زيتون به

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:03 م
النائبة منى منير
النائبة منى منير
فريدة محمد
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بخصوص تسمية ميدان عام بكل محافظة باسم "الشهيد" وزرع شجرة زيتون في هذا الميدان.

وأوضحت "منير" في اقتراحها أن شهداء مصر بذلوا الغالى والنفيس من أجل وطنهم، رحلوا بجسدهم - كي نعيش آمنين مطمئنين، حاربوا بشرف، واستشهدوا تاركين وراءهم أما ثكلى وأرملة تصارع أمواج الحياة العاتية بمفردها، وطفلا يتيما فقد السند، ولكنهم ضربوا أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية بعد أن سالت دماؤهم الذكية لتروي أرض الوطن فتثمر أشجار الحياة والحرية.

وأردفت منير: "الشهيد كرمه الله عز وجل بنيل الشهادة، ونحن على الأرض علينا تكريمه، وابسط انواع التكريم، تسمية احدى الميادين العامة باسم الشهيد".

وأكدت إن الجندى المقاتل الذى يشترك فى أى معركة بعقيدة قتالية عالية، وهو يعلم جيدا أنه قد لا يعود لأهله وذويه، هو ذلك البطل الذي لابد أن نحمله فوق أعناقنا ونفخر بأنه ابن من أبناء هذا الوطن المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل توفير الأمن والأمان لجيل كامل سيحيا مطمئنا من بعدهم.

واكملت عضو البرلمان... ميدان الشهيد سيظل علامة يذكرها التاريخ وأبنائنا، كي يعلموا حجم التضحيات لأبناء مصر وشهدائها من الجيش والشرطة، كي نتفاخر بها عبر السنين، ونتذكرهم إلى أبد الدهر.

وطالبت مني منير بتسمية أحد الميادين العامة فى كل محافظة على حدة باسم "شهيد مصر"، وأن يتم زراعة أشجار الزيتون بهذا الميدان، كرمز للسلام والوطنية والكرامة ، وان يصدر كل محافظ قراره بتسمية أحد الميادين العامة باسم "شهيد مصر".
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