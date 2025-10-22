بحضور لفيف من الأساقفة.. مناقشة رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

شهدت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، مناقشة رسالة الماچستير المقدمة إلى قسم الكتاب المقدس بالكلية من الراهب القس أرساني المحرقي، وكيل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق والمشرف الروحي على طلبتها.

وجاء موضوع الرسالة بعنوان: "التجديد بالروح القدس بحسب شروحات القديس أثناسيوس الرسولي – ابن العميد الملقب بابن المكين (دراسة كتابية – آبائية)".

تكونت لجنة المناقشة من:

• نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكلية – عضوًا مناقشًا

• ⁠• أ.د. چوزيف موريس فلتس، أستاذ علم الآباء – رئيسًا ومشرفًا

• ⁠• أ.د. نجلاء حمدي بطرس، أستاذ تاريخ الكنيسة – عضوًا مناقشًا.

وأوصت اللجنة بعد المناقشة والمداولة بمنح الباحث درجة الماچستير بتقدير ممتاز.

حضر مناقشة الرسالة أصحاب النيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا أثناسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلى والعباسية، والمشرف الروحي على طلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، وعدد من الآباء الرهبان والكهنة ومدرسو الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس والدير المحرق.