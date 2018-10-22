ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية، بحضور وزير المالية، ونائبيه، ورئيس مصلحة الضرائب، ورئيس مشروع تطوير مصلحة الضرائب.

فى بداية الاجتماع أشار وزير المالية، إلى أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تهدف إلي التكيّف مع المتغيرات العالمية، والتحول الاستراتيجي لتكوين مصلحة تواكب التطورات الحديثة وتعظم من مشاركتها في عملية البناء والتنمية ودعم استقرار الاقتصاد المصري الكلي، فضلًا عن مساهمة الخطة فى تحسين الأداء العام للمصلحة، ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الإيرادات، وكذا العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحل المشكلات، وتبسيط تدفق المعلومات داخل المصلحة مع مراعاة العدالة في التعامل مع الممولين.

وأوضح الوزير أن خطة التطوير المؤسسي لمصلحة الضرائب تعتمد على عدة محاور عمل، بهدف تحقيق أعلى قدر من التفاعل مع الممولين بصورة تقدم قيمة مضافة للممولين وتخدم نمو الاقتصاد القومي، ومن بين هذه المحاور، محور تطوير وتبسيط الإجراءات، الذى يهدف إلي تحديث وتبسيط الإجراءات بما يخدم عملية التطوير، من خلال مشروعات هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومحور التكنولوجيا والميكنة، الذى يهدف إلي بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي من خلال مشروعات ميكنة العمليات الضريبية الأساسية، ومراقبة بيانات المبيعات، وكذا تطوير الشبكات والبنية التحتية، وتحديث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالاضافة إلى مشروعات تنقية قواعد البيانات، ونظام التقارير الذكية.

وتتضمن محاور الخطة، محور تطوير بيئة وأماكن العمل، والذى يسعى إلي تحديث مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائمة، من خلال مشروع تطوير المأموريات والمكاتب، كما تتضمن الخطة محور تطوير العنصر البشري، الذي يهدف إلي تنمية وتطوير قدرات الأفراد وتحديث الهيكل التنظيمي، وأخيرًا محور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي منها قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والتعديلات علي قانون 91 لسنة 2005، إضافة إلى قانون الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن قانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على مواقع الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية.

loading...

ترشيحاتنا

محاولات للصلح بين محمد رشاد وخطيبته بعد إلغاء الزفاف في اللحظات الأخيرة

تساؤلات حول غياب أبناء هنا شيحة عن عقد قرانها من أحمد فلوكس

التضامن:26 من سفراء الدول العربية والأجنبية حرصوا على متابعة ظاهرة تعامد الشمس.. فيديو

كواليس استقالة علي ماهر من تدريب سموحة

الحكومة: احتياطي الدواجن المجمدة يكفي 6 أشهر ولا نية لرفع الأسعار

بعد استرداد الباقورة والغمر.. باراك يتهم نتنياهو بتعميق الأزمة مع الأردن

رئيس شركة برزينتيشن يكشف عن مفاجآت في رعاية الأهلي

الإدارية العليا تلغي براءة موظف بمحكمة من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

التضامن توضح حقيقة وقف معاش تكافل وكرامة

سعر الكيلو يقفز إلى 15 جنيها.. الجنون يطول البطاطس ..وخبراء وتجار يكشفون السبب .. وإمبابة الأرخص

الأهلي يعلق على سعى الزمالك لفتح ملف نادي القرن الإفريقي

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية للجولة التاسعة بالبريميرليج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

وزيرة السياحة تشارك في احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى .. صور

وزيرا التنمية المحلية والاستثمار يبحثان المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.. صور

فيديو

نادية شكري تتحدث عن تفاصيل خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي..فيديو
ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست
فيديو جراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات في 7 أيام
التموين: نسعى لتقليل فاقد المحاصيل ومفيش حد بره بيطبخ بطماطم.. فيديو
شاهد.. سلافة معمار ومطلقها بعد عمر الـ80 فى حكايتى مع الزمان

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟