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ديني

أحمد كريمة لمن ينكر الحجاب: املأ فمك بالتراب.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 08:25 م
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
محمد صبري عبد الرحيم
هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من ينكرون فرضية الحجاب للمرأة، قائلًا: «من ينكر الحجاب نقول له املأ فمك بالتراب ولا تتحدث عن الحجاب والنقاب».

وأكد «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة»، المُذاع على فضائية «ltc»، أن الحجاب فرض واجب من عند الله على نساء الأمة، مشيرا إلى أنه يوجد إجماع من العلماء على فرضية الحجاب.

وأوضح أن حجاب المرأة المسلمة، فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهى السن التى ترى فيها الأنثى دم الحيض، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

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