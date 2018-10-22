بالأرقام.. سجل ذهب حافل لـ الأهلي في تاريخ مواجهاته مع الفرق الجزائرية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على فريق وفاق سطيف، في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على حساب وفاق سطيف في الذهاب بنتيجة هدفين دون رد.



والتقى الأهلي مع خمس فرق جزائرية على مدار تاريخ مشاركاته في البطولات الإفريقية منذ عام 1976 وحتى كتابة هذه السطور، وهي فرق “مولودية الجزائر – شبيبة القبائل – وفاق سطيف – شباب بلوزداد – اتحاد العاصمة” وبلغت عدد مباريات الأهلي أمام تلك الفرق الخمس 18 مباراة حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات. وكان التعادل حاضرًا في 5 مباريات. وخسر في 4 مباريات.



وسجل الأهلي في شباك الفرق الجزائرية 21 هدفًا، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفًا، وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، صاحب أول الأهداف في تاريخ مواجهات الأهلي بالفرق الجزائرية والذي سجله في مرمى فريق مولودية الجزائر في عام 1976. بينما كان إسلام محارب، لاعب الفريق الحالي، صاحب الهدف رقم 21 في مرمى وفاق سطيف في مباراة ذهاب نصف نهائي النسخة الجارية، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلي المعتزل، هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي في شباك الفرق الجزائرية. بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف، حيث سجل متعب هدفه الأول في مرمى اتحاد العاصمة في نسخة 2005. وعاد ليهز شباك مولودية الجزائر بهدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في دور مجموعات دوري الأبطال — نسخة 2011. واختتم عماد متعب أهدافه في شباك الفرق الجزائرية أمام وفاق سطيف في مباراة السوبر الإفريقي 2015.



وفيما يلي نرصد نتائج مواجهات الأهلي مع الفريق الجزائرية في تاريخ مشاركاته الإفريقية:

– المواجهة الأولى للأهلي أمام فرق الجزائر، كانت أمام مولودية الجزائر في حساب دور ثمن نهائي دوري الأبطال — نسخة 1976 خسر الأهلي ذهابًا بنتيجة 3-صفر، وفاز في الإياب بنتيجة 1-صفر.



عام 1981، كان مقررًا أن تكون ثاني المواجهات مع نادي شبيبة القبائل في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، لكن وفاة الرئيس السادات أدت لاعتذار الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وصعد شبيبة القبائل للنهائي وفاز بالبطولة.



عام 1984، كانت المواجهة الثالثة مع نادي مولودية العاصمة الجزائرية في دور الستة عشر من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، خسر الأهلي لقاء الذهاب بالجزائر بهدف نظيف، وفي القاهرة فاز الأهلي بنتيجة 3-1 سجلها طاهر أبو زيد، ومجدي عبد الغني (هدفين)، وصعد الأهلي لدور الثمانية، وأكمل مشواره وفاز بالبطولة.



عام 1988، لعب الأهلي مع وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي لقاء الذهاب في الجزائر بثنائية نظيفة، وفي القاهرة استطاع تعويض الهزيمة بالفوز بهدفين نظيفين؛ أحرزهما علاء ميهوب وربيع ياسين، لكن وفاق سطيف استطاع الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز 4-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالبطولة.



عام 2001، التقى الأهلي وشباب بلوزداد في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في القاهرة بهدف حسام غالي، وفي الجزائر كرر الفوز بقدم إبراهيم سعيد، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بلقبها.



عام 2005، التقى الأهلي في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع اتحاد العاصمة، وفاز في الجزائر بهدف محمد بركات، وتعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق أحرز أهداف الأهلي عماد النحاس وعماد متعب، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز بالبطولة.



عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة، فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وفي الجزائر تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة، وأكمل الأهلي مشوار البطولة وفاز في النهاية بلقبها.



عام 2010، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، خسر الأهلي في الجزائر بهدف نظيف. وفي القاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمد ناجي «جدو»، وصعد الأهلي للدور نصف النهائي وخرج من البطولة بعد الخسارة من الترجي.



عام 2011، التقى الأهلي مع مولودية العاصمة في دوري المجموعات لبطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين أحرزهما عماد متعب، وفي الجزائر تعادل الفريقان بدون أهداف، وجاء الأهلي ثالثًا في مجموعته وخرج من البطولة.



في 2015، على كأس السوبر الإفريقي التقى الأهلي بفريق وفاق سطيف. تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي عماد متعب، وفاز وفاق سطيف بالبطولة بعد اللجوء لضربات الترجيح من نقطة الجزاء بنتيجة 6-5.



بينما جاءت المواجهة الأخيرة للأهلي أمام فرق الجزائر مع فريق وفاق سطيف.. في الثاني من أكتوبر الجاري لحساب ذهاب نصف نهائي النسخة الجارية من دوري الأبطال، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.