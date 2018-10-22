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أخبار العالم

حفيد حسن البنا يعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع امرأتين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:09 م
طارق رمضان
طارق رمضان
حسام رضوان
اعترف طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضي مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن إيمانويل مارسينيي محامي رمضان بعد جلسة بمحكمة في باريس استمرت ساعتين، قال إن الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين تثبت كذب المدعيتين، وأن العلاقات تمت بالتراضي.

وأضاف أنه تقدم بطلب رابع للإفراج عن موكله المسجون في فرنسا، منذ اتهامه في 2 فبراير الماضي باغتصاب امرأتين.

وأعلن أنه سيتقدم لاحقا بشكوى بتهمة البلاغ الكيدي.

وفي المقابل، أكد محامي إحدى المرأتين أن رمضان يكذب منذ 11 شهرا.

وأشارت الشبكة إلى أن رمضان البالغ من العمر 56 عاما، اضطر إلى الاعتراف بعدما تم الكشف عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة.

وكانت امرأة ثالثة قد انضمت إلى قائمة المدعيات على رمضان في مارس الماضي، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب 9 مرات من قبله في فرنسا ولندن وبروكسل بين عامي 2013 و2014، واتهمته امرأة رابعة باغتصابها في جينيف.

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