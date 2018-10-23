أفراح البلد تشارك وليد وهدير حفل زفافهما ببني سويف .. صور

في ليلة من ألف ليلة وليلة شارك "أفراح البلد"، حفل زفاف المحاسب وليد الدلاش أعمال حرة بدولة الإمارات على جميلة الجميلات بنت الحسب والنسب،هدير سيد الروبى أخصائي تمريض بمستشفى بني سويف العام وذلك بقاعة ليلتي بمدينة بني سويف نجله المهندس سيد الروبى مدير مشروع النظافة بمحافظة بني سويف، ورئيس مدينة أسبق ، وشقيقه الدكتورة دعاء الروبى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة ببني سويف.



حضر حفل الزفاف اللواء عصام العلقامى سكرتير عام محافظة بني سويف، النائب على بدر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز اهناسيا، الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة بني سويف، الدكتور هاني همام مدير مستشفى بني سويف التخصصي، الدكتورة هبه عبد العظيم مدير إدارة اللجان الطبية وعدد من قيادات مديرية صحة بني سويف والتنفيذيين بالمحافظة .



ومشاركة من "صدى البلد" ننشر صور حفل الزفاف "مجانا" مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيدة للعروسين.