قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب مصر 2000: مصر أكثر صلابة في مواجهة المؤامرات الخارجية

محمد غزال رئيس حزب مصر 2000
محمد غزال رئيس حزب مصر 2000
عبد الرحمن سرحان

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إن العلاقات المصرية البريطانية لم تكن يومًا علاقة طبيعية قائمة على الاحترام المتبادل، بل ظلّت مشوبة بالتوتر منذ الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 وحتى اليوم، مشيرًا إلى أن بريطانيا لا تزال تتعامل مع مصر بعقلية إستعمارية قديمة.

وأضاف "غزال"  أن الأحداث الأخيرة في لندن، وعلى رأسها القبض على شاب مصري متطوع لحماية السفارة المصرية من محاولات التحريض والتجمهر، تكشف استمرار التواطؤ البريطاني مع جماعات متطرفة ومعادية للدولة المصرية بيد أن أن بريطانيا تحتضن قيادات جماعات متطرفة على أراضيها وتوفر لهم ملاذًا سياسيًا وإعلاميًا، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب، الأمر الذي يضعها في خانة المتواطئ لا الوسيط النزيه.

وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن الحقد البريطاني الممتد تجاه مصر يرتبط بدور القاهرة التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا والعالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات، حينما كانت مصر ركيزة أساسية في إنهاء الاستعمار الغربي.

وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ محمد غزال، على أن مصر اليوم أكثر وعيًا وصلابة في مواجهة هذه المؤامرات، ولن تسمح لأي قوة خارجية أن تساومها على أمنها القومي أو مصالحها العليا حيث أن الشعب المصري الذي أسقط الإحتلال من قبل قادر على حماية وطنه من كل المتربصين.

العلاقات المصرية البريطانية الاحتلال البريطاني بريطانيا رئيس حزب مصر رئيس حزب مصر 2000

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

صورة أرشيفية

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد