رئيس قوى عاملة النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال رئيس قوي عاملة النواب في تهنئته : "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس - بأسمى وبأسم 30 مليون عامل مصري بخالص التهنئة القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد نبينا الكريم، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم – تلك المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهادي الأمين الذي أضاء الوجود بنور النبوة والرسالة ووضع الأسس والمبادئ السمحة للبشرية جمعاء .

وأعرب النائب "عبد الفضيل" عن خالص التهاني للرئيس السيسي بحلول هذه المناسبة، داعيا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم، وجميع الشعوب الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بخير".

وتعهد أمين أمانة العمال المركزي بحزب الجبهة الوطنية في تهنئته للرئيس السيسي، بمواصلة عمال مصر العمل الجاد، وبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لدفع عجلة التنمية والبناء، كي يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.