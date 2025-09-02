المؤتمر: استضافة مصر قمة العشرين تأكيد على مكانتها الدولية

أشادت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، باستضافة مصر لاجتماع قمة العشرين، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتبرهن على نجاح القيادة السياسية في تعزيز حضور مصر في المحافل العالمية.

أوضحت شبكة، أن استضافة هذا الحدث العالمي الهام تمثل تأكيدًا على ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الكبرى، فضلًا عن دورها الفاعل في طرح حلول ورؤى متوازنة لمختلف التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم.

وأكدت شبكة ، أن هذه الاستضافة تعكس أيضًا قوة الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، ودورها المحوري في دعم التعاون الدولي وتعزيز الحوار المشترك بين دول الشمال والجنوب، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص التنمية المستدامة.

وأضافت القيادية بحزب المؤتمر، أن استضافة قمة العشرين تبعث برسائل مهمة إلى العالم، مفادها أن مصر أصبحت منصة للحوار الدولي وصوتًا مسموعًا للدول النامية، كما أنها شريك رئيسي في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة في القضايا الاقتصادية والسياسية والبيئية.