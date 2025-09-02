قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي البري: استضافة مصر لقمة العشرين انتصار دبلوماسي واستحقاق عالمي يعكس ريادة الدولة

قمة العشرين
قمة العشرين
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استضافة مصر لاجتماع قمة مجموعة العشرين في العاصمة الإدارية الجديدة تُعد محطة فارقة في مسار الحضور المصري على الساحة الدولية، ومؤشرًا واضحًا على التحول النوعي في موقع مصر الإقليمي والدولي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "البري" في بيان له إن انعقاد القمة لأول مرة خارج دول مجموعة العشرين، واختيار القاهرة تحديدًا لاستضافتها، ليس مجرد حدث بروتوكولي، بل هو اعتراف صريح بقدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات العالمية الكبرى بكفاءة، وبدورها كفاعل رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم.

وأضاف أن هذا الحدث التاريخي يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في نجاحات الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار، وتطوير البنية التحتية والتنموية، مشيرًا إلى أن الاختيار لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة جهود متراكمة ورؤية استراتيجية وضعتها القيادة السياسية لترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية ذات تأثير عالمي.

وشدد "البري" على أن القضايا المطروحة خلال القمة، وعلى رأسها الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة، ليست بعيدة عن أجندة الدولة المصرية، بل تتقاطع بشكل مباشر مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن مشاركة مصر لم تكن شكلية، بل فاعلة عبر الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي حملت رسائل مهمة حول أولوية دعم الدول النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية في النظام العالمي.

وأشار إلى أن هذا الحدث الدولي يمثل فرصة استراتيجية للترويج لمناخ الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ما شهدته الدولة من إصلاحات تشريعية وهيكلية، وتطوير شامل في بيئة الأعمال، ووجود مناطق اقتصادية واعدة على رأسها منطقة قناة السويس، إلى جانب التيسيرات الضريبية والجمركية الجاذبة للمستثمرين.

ولفت إلى أن القمة كانت منبرًا مهمًا لإعلاء صوت القارة الإفريقية داخل دوائر القرار العالمي، مؤكدًا أن مصر باتت تمثل حلقة وصل حقيقية بين دول الشمال والجنوب، وتتحرك بوعي ومسؤولية نحو معالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه الدول النامية.

وقال الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تنظيم هذا الحدث الضخم في العاصمة الإدارية الجديدة لا يعكس فقط الصورة الحضارية لمصر الحديثة، بل يعد رسالة للعالم بأن مصر تمتلك القدرة التنظيمية واللوجستية لاستضافة الأحداث الكبرى، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية.

واختتم "البري" حديثه بالتأكيد على أن استضافة قمة العشرين ليست نقطة نهاية، بل بداية لمرحلة جديدة من التمركز الدولي لمصر، داعيًا إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لتعظيم العائد من هذا الحدث، وترسيخ صورة مصر كقوة اقتصادية وسياسية صاعدة قادرة على المساهمة بفعالية في تشكيل ملامح النظام العالمي الجديد.

مجدي البري مستقبل وطن قمة مجموعة العشرين عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

المتهم

الأمن يكشف هوية لص كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر.. فيديو وصور

والد الطفل

النيابة تستمع لأقوال والد طفل قاد سيارة ربع نقل وسار برعونة في المعادي

صورة أرشيفية

ضبط المتهمين في واقعة اعتداء زوج وأقاربه على الزوجة وأبنائها بالمحلة

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد