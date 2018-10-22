ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أفغانستان تعين شقيق قائد شرطة قندهار المُغتال في نفس المنصب

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:25 م
رئيس وزراء أفغانستان
رئيس وزراء أفغانستان
رويترز
حل تادين خان، شقيق الجنرال عبد الرازق قائد شرطة قندهار الأفغانية الذي اغتيل الأسبوع الماضي، محل شقيقه اليوم الاثنين في منصب قائد شرطة الإقليم في خطوة تؤكد مدى الضغوط التي تتعرض لها حكومة الرئيس أشرف غني.

وقُتل الجنرال القوي عبد الرازق المناهض لحركة طالبان بالرصاص على يد أحد حراس حاكم الإقليم والذي فتح النار على مسؤولين لدى مغادرتهم اجتماعا مع الجنرال سكوت ميلر قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

كان عبد الرازق، أحد أقوى الشخصيات على امتداد جنوب البلاد، عضوا في قبيلة أشاكزي المنتمية لعرقية البشتون وهي أيضا قبيلة قوية. وكان ماهرا في إدارة الشؤون القبلية السياسية في الإقليم. ورغم اشتباكه الدائم مع حكومة كابول إلا أنه كان يحظى بتأييد واسع وكان من المستحيل إبعاده عن منصبه.

وجاء ترشيح خان الشقيق الأصغر للجنرال عبد الرازق للقيام بمهام قائد شرطة قندهار بعد ضغوط قوية من شيوخ القبائل الذين أجبروا الحكومة على التغاضي عن قلة خبرته وتدريبه.

وقال مسؤول أفغاني كبير إن حكومة غني رفضت ترشيحه في بادئ الأمر على أساس أنه غير مؤهل لكنها وافقت عليه بعدما هددت قبيلة أشاكزي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

ومن المقرر إقامة الانتخابات البرلمانية في قندهار يوم السبت بعد تأجيلها لمدة أسبوع إثر مقتل عبد الرازق.
loading...

ترشيحاتنا

مأزق ليلى فوزي مع والدها بسبب قبلة أنور وجدي لها في أول فيلم

الزمالك يعلن عن القميص الجديد من تصميم شركة بوما

ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو

تصريح ناري من مدير ملعب 8 مايو بالجزائر حول لقاء الأهلي ووفاق سطيف

الصحة: إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ميني باص مع ملاكي بشارع السودان

مي حلمي تدخل المستشفى بعد تأجيل حفل زفافها على محمد رشاد

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

راموس يثير أزمة في تدريبات ريال مدريد.. ومودريتش يحتوي الموقف

FIFA يناقش مقترحا بإقامة كأس العالم للأندية من 24 فريقا بتمويل سعودي

منة فضالي في دور راقصة بـ زنزانة 7 ..صور

مرض رئيسي يصيب الأشخاص بعد سن الخمسين

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الإفريقية والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

فيديو

الأرصاد الجوية تعلن عن حالة الطقس في الفترة المقبلة.. فيديو
محافظ شمال سيناء: التنمية تحقق الأمن ..فيديو
شوشة: شمال سيناء آمنة تماما بنهاية 2018
ابن شهيد: عايز أكون أمين شرطة زي أبويا عشان أجيب حقه .. فيديو
مروة الأقصر بـ 100 راجل .. بنت الصعيد.. باص مدرسة صباحي.. وديليفري بضائع بعد الظهر.. وكل حلمها تروسيكل .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟