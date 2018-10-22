أسوان تستعد لمشروع الفحص الشامل للكشف عن فيروس سي

كلف اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، كافة الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق المسبق لتقديم التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع القومى للفحص الشامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية.





وأكد "إبراهيم"، أن تحقيق ذلك يتطلب فى الوقت نفسه زيادة التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودور العبادة ومنظمات المجتمع المدنى لتحفيز المواطنين للإقبال على أماكن إجراء الكشوفات الطبية لمكافحة فيروس "سى" على أكمل وجه.





فيما قال الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المشروع القومى للفحص الشامل عن فيروس "سى" سيتم تنفيذه بأسوان ضمن محافظات المرحلة الثانية التي ستبدأ من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019 والتى تستهدف الكشف على جميع المواطنين.





وأوضح أن محافظ أسوان وجه إلى تخصيص مواقع وأماكن استقبال الأهالى سواء كان ذلك فى مراكز الشباب أو المدارس فى فترات عدم وجود دراسة بها أو مراكز تدريب أو غير ذلك للتسهيل على المواطن فى تلقى هذه الخدمة وإجراء الكشف اللازم عليه.