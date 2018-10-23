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أخبار العالم

ترامب: الملك سلمان والأمير محمد لم يعرفا بعملية خاشقجي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاصيل جديدة، بشأن الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والذي ناقشا فيه تطورات قضية وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وقال ترامب في حوار أجرته مع صحيفة "يو.إس.آيه توداي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "لقد أكد بن سلمان لي خلال الاتصال الهاتفي، أنه لم يكن لديه أي علم بوفاة خاشقجي".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يكن على دراية أيضًا بالمشاجرة التي وقعت في القنصلية، والتي أسفرت عن وفاة الصحفي السعودي.

وكان ترامب قد صرح، أمس الاثنين، بأنه تحدث شخصيًا مع الأمير بن سلمان حول هذه القضية، مؤكدًا أن هناك مسئولين أمريكيين في كل من تركيا والسعودية يعملون على التحقيق في القضية.
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