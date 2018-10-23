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مرأة

أسرار لشراء الكابوريا.. فرقي بين الذكر والأنثى واعرفي الأفضل

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:31 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أ سماء عبد الحفيظ
قدم الشيف محمود العمدة، مجموعة من النصائح؛ لشراء الكابوريا، حيث قال: "علينا التفرقة بين أنواع الكابوريا من ذكر وأنثى، لذا علينا قلبها والنظر في الجزء الخلفي منها".

واضاف أنه إذا كان عريضا؛ فهي أنثى، أما لو كان رفيعا؛ فهو ذكر، فمن الأفضل شراء الكابوريا الأنثى؛ لأنها تحتوي على لحم أكثر، ويوجد بها بطارخ، على عكس الذكر فهو غالبا قليل اللحم.

واشار إلى انه علينا اختيار الأحجام المتوسطة في الكابوريا، وتجنب كلا من "الكبيرة جدا، والصغيرة جدا"؛ حتى نتأكد من وجود لحم بها.​
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