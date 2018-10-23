اسقرار أسعار الحديد والأسمنت فى مستهل تعاملات اليوم

شهدت أسعار مواد البناء المحلية من الحديد والأسمنت، استقرارا نسبيا، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر.



واستقر سعر الحديد، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.



واستقرت أسعار الأسمنت عند متوسط أسعار الأمس بارتفاع طفيف بين 5 إلى 10 جنيهات للحد الأدنى والأقصى للسعر، ليسجل 880 جنيها لطن أسمنت العريش بدلا من 875 جنيها أمس، وسجل أسمنت بنى سويف 890 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط "المهندس" 980 جنيها للطن بدلا من 970 جنيها أمس.