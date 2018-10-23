ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اسقرار أسعار الحديد والأسمنت فى مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
شهدت أسعار مواد البناء المحلية من الحديد والأسمنت، استقرارا نسبيا، خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 أكتوبر.

واستقر سعر الحديد، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الأسمنت عند متوسط أسعار الأمس بارتفاع طفيف بين 5 إلى 10 جنيهات للحد الأدنى والأقصى للسعر، ليسجل 880 جنيها لطن أسمنت العريش بدلا من 875 جنيها أمس، وسجل أسمنت بنى سويف 890 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط "المهندس" 980 جنيها للطن بدلا من 970 جنيها أمس.
loading...

ترشيحاتنا

محمد رشاد يرد بقسوة على ريهام سعيد لنشرها خبر إصابة مي حلمي بجلطة

نصحية مجمع البحوث لمشاهدي الأفلام الإباحية

محمد حمودة: مرتب المحامي الخريج يجب أن تبدأ بـ3 أو 4 آلاف جنيه شهريا

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

محافظ أسوان: ازدواج الطريق الصحراوي بقرية بنبان تتحمله الشركات الاستثمارية

بيع كتاب مصري بـ 1.3 مليون يورو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

إحباط تهريب كمية من الأقراص المخدرة من الدقهلية إلى دولة عربية

بعد تحذيرات الأرصاد.. 5 نصائح مهمة للقيادة في مياه الأمطار

بعد ظاهرة فنان بدرجة مذيع..الشناوي: الفراغ والاستثمار المادي يدفعان أصحاب النجومية المتوسطة لتقديم البرامج .. الزمر: يناقشون القضايا الاجتماعية بسذاجة

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل كأنه امبارح.. السبت المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

فيديو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟