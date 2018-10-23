طريقة مبتكرة لتحضير الفشار لأطفالك

أطفالك يعشقون تناول الفشار يمكنك إعداده فى البيت بطريقة صحية وسهلة على طريقة الشيف إلهام فتحى..



كل ما تحتاجين لإعداد الفيشار:

رشة ملح

750 جم سكر

فانيليا

10 جرامات بيكينج بودر

75 جرام زبدة

كوب ماء مثلج

25 مل زيت ذرة

2 ورق زبدة

كوب ذرة صفراء حلوة

10 جم زبدة



طريقة تحضير الفيشار:

-في إناء عميق يوضع زيت الذرة والذرة الصفراء ويغلق ويترك الفشار حتى يتم تسويته تماما.

-على نار متوسطة الحرارة يوضع السكر والزبدة والملح مع التقليب المستمر، ثم نطفئ النار ونضيف فانيليا وبيكينج بودر.

-نضيف الخليط مباشرة إلى الفشار ونقلب ويوضع الخليط على ورقة زبدة على صاج ليجف ويتم التقليب أكثر من مرة ثم يقدم.