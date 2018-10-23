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مرأة

طريقة مبتكرة لتحضير الفشار لأطفالك

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطفالك يعشقون تناول الفشار يمكنك إعداده فى البيت بطريقة صحية وسهلة على طريقة الشيف إلهام فتحى..

كل ما تحتاجين لإعداد الفيشار:
رشة ملح
750 جم سكر
فانيليا
10 جرامات بيكينج بودر
75 جرام زبدة
كوب ماء مثلج
25 مل زيت ذرة
2 ورق زبدة
كوب ذرة صفراء حلوة
10 جم زبدة

طريقة تحضير الفيشار:
-في إناء عميق يوضع زيت الذرة والذرة الصفراء ويغلق ويترك الفشار حتى يتم تسويته تماما.
-على نار متوسطة الحرارة يوضع السكر والزبدة والملح مع التقليب المستمر، ثم نطفئ النار ونضيف فانيليا وبيكينج بودر.
-نضيف الخليط مباشرة إلى الفشار ونقلب ويوضع الخليط على ورقة زبدة على صاج ليجف ويتم التقليب أكثر من مرة ثم يقدم.
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