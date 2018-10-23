ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالمنيا الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالمنيا الجديدة.



تلقى مدير أمن المنيا إخطارا من مدير البحث الجنائي بالمديرية، بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، مفادها قيام كل من "مروان . ر . ع"، ٢٢ سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم المنيا السابق اتهامه في قضية (قتل)، و"عمرو.ح.ر"، ١٩ سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم المنيا السابق اتهامه في 4 قضايا (مخدرات – سرقة متنوعة – سرقة متجر و"احمد . ع . ع" ١٥ سنة عاطل، ومقيم دائرة مركز المنيا السابق اتهامه في قضيتين (سرقة مواشى – سرقة مسكن) و"عادل . ع . م" ١٨ سنة مقيم دائرة مركز المنيا السابق اتهامه في 3 قضايا (إصابة خطأ – سرقة متنوعة)، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية.



واتخذ المتهمون من دائرة القسم والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم تم ضبطهم بدائرة قسم المنيا الجديدة حال شروعهم في سرقة دراجة بخارية ملك المدعو "حسين م. م .م" ٥٥ سنة بالمعاش وبحوزتهم مقص حديدى كبير الحجم لاستخدامه في قص اقفال الدراجات البخارية (سلاسل حديدية)، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا بصحتها وأقروا بأنهم واراء ارتكاب واقعتين مماثلتين.



وبإرشادهم تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها بالعرض عل مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .