الشرطة الأمريكية تعثر على عبوة ناسفة في منزل المتهم بإشعال الربيع العربي

قالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس أمس، الاثنين، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فريق مفرقعات تولى تفجيرها في منطقة غابات قريبة.



ويواجه سوروس اتهامات بالضلوع في تدبير ما يسمى "الثورات الملونة" في عدد من الدول السوفيتية السابقة، إضافة إلى وقوفه وراء أحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي" والإطاحة ببعض الأنظمة العربية.



وأوضحت الشرطة أن السلطات توجهت إلى المنزل في كاتونا بنيويورك بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طرد مريب، وفتح موظف في مقر إقامة سوروس الطرد ووجد ما بدا أنه عبوة ناسفة، وقالت الشرطة إن الموظف وضع الطرد في منطقة غابات واتصل بالسلطات.



وذكر مسئول من الشرطة لـ"نيويورك تايمز" أن فريق المفرقعات وصل وفجرها، وقالت الصحيفة إن سوروس لم يكن في المنزل وقت العثور على الطرد.