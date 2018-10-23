ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تعثر على عبوة ناسفة في منزل المتهم بإشعال الربيع العربي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
رويترز
قالت الشرطة الأمريكية إنها عثرت على عبوة ناسفة في صندوق بريد خارج منزل الملياردير جورج سوروس أمس، الاثنين، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن فريق مفرقعات تولى تفجيرها في منطقة غابات قريبة.

ويواجه سوروس اتهامات بالضلوع في تدبير ما يسمى "الثورات الملونة" في عدد من الدول السوفيتية السابقة، إضافة إلى وقوفه وراء أحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي" والإطاحة ببعض الأنظمة العربية.

وأوضحت الشرطة أن السلطات توجهت إلى المنزل في كاتونا بنيويورك بعد تلقي مكالمة هاتفية عن طرد مريب، وفتح موظف في مقر إقامة سوروس الطرد ووجد ما بدا أنه عبوة ناسفة، وقالت الشرطة إن الموظف وضع الطرد في منطقة غابات واتصل بالسلطات.

وذكر مسئول من الشرطة لـ"نيويورك تايمز" أن فريق المفرقعات وصل وفجرها، وقالت الصحيفة إن سوروس لم يكن في المنزل وقت العثور على الطرد.
loading...

ترشيحاتنا

من آخت آتون لـ مرسى تل العمارنة.. حكاية مقصد سياحي عالمي بالمنيا

وفد استثماري يضم ممثلي 50 شركة أمريكية يصل اليوم إلى القاهرة

عرض فيلم أمينة لأيمن زيدان 27 أكتوبر المقبل

هاني سلامة يوجه رسالة لـ محمد رشاد بعد إلغاء حفل زفافه

بالأدلة.. مفتي الجمهورية: الحجاب فرض على كل امرأة بلغت سن الحيض

بدء طرح كراسات شروط أول قطع أراضى في العلمين والمنصورة

اسقرار أسعار الحديد والأسمنت فى مستهل تعاملات اليوم

بيع كتاب مصري بـ 1.3 مليون يورو

الأزهر يواصل فعاليات ندوة الإسلام والغرب

طالب في زراعة عين شمس يبتكر جهازا يحصد الفاكهة بالأشعة.. صور

10 آلاف دولار بقشيش خيالي لفتاة أمريكية جميلة.. فماذا فعلت بها؟

طبيب يحذر: أعراض تغفلها دليل على الإصابة بالفشل الكلوي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو
نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟