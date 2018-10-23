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حوادث

غرق رضيع داخل إناء ماء بعزبة أبو سيف في البحيرة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:38 م
صورة ارشيفية - غرق
صورة ارشيفية - غرق
جمالات الدمنهورى
لقى طفل لم يتجاوز عام مصرعه غرقا فى إناء ماء سقط به أثناء لهوه أمام منزله بعزبة ابو يوسف في مركز حوش عيسى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول الطفل أحمد .ب.ط. ( سن عام ) ومقيم بعزبة أبو سيف بدائرة المركز، جثة هامدة – إدعاء غرق.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد في تقريره، عدم وجود إصابات ظاهرية، وجاءت الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية.

وبسؤال والده بسام .ط.ب.28 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو نجله الطفل المذكور أمام منزله سقط داخل إناء كبير بداخله كمية من المياه مما أدى لوفاته غرقًا ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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