وكيل تعليم مطروح يتابع التدريب العملي لطلاب المدرسة النووية بالضبعة

تفقد سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، الثلاثاء، العملية التعليمية بمدرسة الضبعة النووية، لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة الفنية التكنولوجية النووية المتقدمة بمدينة الضبعة بحضور محمد راتب، مدير الإدارة التعليمية.



وتابع النيلي تفعيل التدريب العملي للطلاب بالورش الكهربية والميكانيكية والتكنولوجية، وتفقد فندق إقامة الطلاب والمعلمين، للاطمئنان على سير العمل بمطبخ ومطعم الفندق وتميز الإعاشة وجودة الوجبات الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية الفنية.



وشدد على مشرفي الفندق بضرورة تقدير المسئولية الملقاة على عاتقهم، لافتا إلى أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعًا وهم مستقبل مصر.