الخشت: جامعة القاهرة تقدمت في التصنيفات الدولية خلال 2018

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لجنة من الخبراء والفنيين في مجال تكنولوجيا علوم الفضاء والاستشعار عن بعد (وكالة الفضاء الإفريقية) خلال زيارتها لمصر، لتقييم الوضع الفني والعلمي في مجال علوم الفضاء، وذلك في إطار قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مصر مقر وكالة الفضاء الإفريقية.



حضر اللقاء الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة وعدد من أساتذة الكلية، والدكتورة هايدي بيومي مدير الاتفاقيات بمكتب العلاقات الدولية.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، أن الجامعة لديها العديد من الأبحاث والكوادر البحثية والعلماء المتميزين الذين يمكنهم تقديم الكثير لأفريقيا في العديد من المجالات العلمية، ومن بينها علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد، مضيفًا أن كلية الهندسة بجامعة القاهرة لديها اسهامات كبيرة علي المستوي العالمي في هذا المجال.



وأشار الخشت، إلي تقدُم جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية،لافتا إلى أن الجامعة تأتي ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف وفقا لترتيب المصنف الانجليزي QS لمعيار التوظيف، وضمن أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم.



ونوه بأن الجامعة تقدمت في التصنيفات الدولية للجامعات خلال عام 2018 بشكل ملحوظ وتصدرت الجامعات المصرية، وتم تصنيف 16 من التخصصات الأكاديمية بالجامعة في ترتيب متقدم عالميًا، من بينها تخصص الهندسة الذي جاء في الترتيب 231 عالميًا.



وأكد رئيس جامعة القاهرة، عمق العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، قائلًا: "إن لدي الجامعة طلاب من دول افريقية عديدة بمنح دراسية مجانية وإقامة كاملة للطلاب، وتوفر لهم الجامعة السكن الجامعي مثلهم مثل الطلبة المصريين، كما أن الجامعة لديها معهد البحوث والدراسات الأفريقية وهو من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في شئون أفريقيا وبه عدد كبير من الباحثين من أفريقيا، مما يدل علي حجم اهتمام مصر بأفريقيا".



من جانبه، أكد الوفد الأفريقي الزائر حرصه على دعم آليات التعاون العلمي مع مصر، مُشيدًا بدورها في دعم القارة الأفريقية.