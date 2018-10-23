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رياضة

دجيكو يقود هجوم روما أمام سيسكا موسكو بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
القسم الرياضي
استقر أوزبيبو دي فرانشيسكو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي، لمواجهة سيسكا موسكو الروسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق روما المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أولسن

خط الفاع: اليساندور فلورينزي - كوستاس مانولاس - فازيو - الكساندر كولاروف
.
خط الوسط: ستيفن نزونزي - شينجيز أونديز - دانييلي دي روسي - لورينزو بيليجريني.

خط الهجوم: ستيفان شعراوي – إيدين دجيكو
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