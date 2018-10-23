سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها

قال سيرجى كيربيتشينكو،السفير الروسي بالقاهرة، إن الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا مؤخرا استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا بكامل طاقتها،مشيرا إلى أن الجانب المصري نفذ كثير من ما اتفق عليه من الإجراءات الأمنية والحماية في المطارات الدولية، وعبر عن ارتياحه للتعاون الفعلي الذي يجري في الوقت الحاضر بين الخبراء الروس والمصريين في هذا المجال.



وأضاف سيرجى كيربيتشينكو،في كلمته خلال مؤتمر صحفي حول زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا،أنه يتبقى فقط إجراءات بسيطة متعلقة بشرم الشيخ والغردقة، لكن يتم التحرك في الأمر بسرعة للإنتهاء منها.



ونوه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال المباحثات أن المجتمع المصري مهتم باستئناف هذه الرحلات وعودة السياحة الروسية بكامل حجمها إلى مصر، وليس هناك عقبات لا يمكن تجاوزها في الوصول إلى هذا الهدف.

