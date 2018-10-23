حفل تكريم لأسر شهداء ومصابي الإسعاف في سيناء.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حفل تكريم لأسر الشهداء والمصابين من رجال الإسعاف بالمحافظة.



حضر الحفل اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، والدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عامر مدير مرفق إسعاف شمال سيناء وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة والمسؤولين بمديرية الشباب والرياضة، وقد تم تكريم 40 من شهداء ومصابى الإسعاف بشمال سيناء.



تضمن الاحتفال عرض لتضحيات رجال الإسعاف، ونقل نائب محافظ شمال سيناء تحيات المحافظ للحضور.