أحمد موسى يروي كواليس تكريم منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية لـ أبو العينين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية أقامت احتفالية كبيرة في ميلانو لتكريم شخصين مصريين وهما رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي والدكتور زاهي حواس عالم الآثار الكبير.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن منظمة الثقافة والتضامن الإيطالية أكبر منظمة اجتماعية في إيطاليا، مشيرا إلى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين تحدث عن تجاربه العملية والمشاريع التنموية التى كان حريصا على تنفيذها في مصر والمؤسسات الخيرية لمساعدة البسطاء.



وأوضح أن أبو العينين أشار خلال التكريم إلى دور مؤسسة أبو العينين لخدمة المواطنين والعمل الإنساني وتحدث أيضا عن مساعدة الشعوب ودور زوجته، مؤكدا أن أبو العينين حريص في كل مناسبة على الحديث عن مصر وعلاقتها بالدول الأخرى والتعايش والأخوة والسلام خاصة علاقة مصر الوطيدة مع إيطاليا.