رمضان صبحى يؤازر الأحمر : فرحة أهلاوية إن شاء الله

حرص رمضان صبحى، لاعب منتخب مصر وهدرسفيلد الإنجليزى، على مؤازرة النادى الأهلي قبل لقائه أمام وفاق سطيف فى التاسعة من مساء اليوم فى استاد ملعب ٨ مايو بالجزائر.



وكتب العفيجي، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:‏ فرحة اهلاوية ان شاء الله".



واستطاع الترجي الصعود لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الفريق الإنجولي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين في انتظار الفائز من لقاء الأهلي أمام وفاق سطيف.

