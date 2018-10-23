ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل لجلسة الخميس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:15 م
المتهم محمود نظمى
المتهم محمود نظمى السيد
همت الحسينى
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفي تأجيل نظر محاكمة المتهم محمود نظمى السيد، المتهم بقتل أبنائه «ريان ومحمد» بميت سلسيل لجلسة 25 أكتوبر.

كانت نيابة شمال الدقهلية قد وجهت له عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما بقتلهما، وتحين الفرصة لذلك فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل.

وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان قتل نجله "محمد"، كما حاز المتهم بقصد التعاطي "جوهرين مخدرين" حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكان عبد الستار جاد محامى المتهم قد طالب بضم ملف قضية التظاهر المحبوس فيها شقيقى المتهم محمد ورضا وشاهد النفى وليد مسعد صديق المتهم حيث كانت النيابة قد طالبت بسماع شهادتهم ولكن لم يتم ذلك مطالبا بسماعهم امام المحكمة .
loading...

ترشيحاتنا

رسميا .. الهلال السعودي يعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر

الزمالك يصارع الأهلي على ضم أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

اغتيال مسئول سابق بالمخابرات الأردنية

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق رياضي سطيف بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 دوري أبطال أفريقيا

كارتيرون للاعبي الأهلي: دافعوا عن اسم ناديكم واستعيدوا اللقب القاري

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

قطر تعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قلب الدوحة

شاهد.. مفاجأة كارثية حول واقعة التحرش بفتاة داخل أحد المستشفيات

مفاجأة.. المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل ينكر الجريمة أمام المحكمة

رد نارى من مى حلمى بعد أزمتها الصحية وإلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

فيديو

أحمد موسى يروى تفاصيل مشاركة أبو العينين في منتدى الاستثمار العالمي بجنيف
المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات: برونزية أولمبياد الشباب إنجاز كبير
شاهد.. فيلم تسجيلي عن إنجازات وأنشطة رجل الأعمال محمد أبو العينين
الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو
محافظ البحر الأحمر: الغردقة ضمن أفضل 5 مدن سياحية بالعالم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟