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أحمد موسى: احتكار بعض التجار للبطاطس أدى لارتفاع أسعارها

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:22 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن احتكار بعض التجار للبطاطس أدى إلى ارتفاع أسعارها والسبب الرئيسي في معاناة الشعب المصري.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن سعر كيلو البطاطس وصل إلى سعر الدواجن بسبب التجار أصحاب النفوس الضعيفة، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هؤلاء التجار الجشعين ومحاسبتهم .

وطالب «موسى» بإصدار قرار بعدم تخزين البطاطس في الثلاجات لمنع الجشع والاحتكار، موضحا أن البطاطس من الخضروات المهمة والأساسية في كل أطعمة وأكلات المصريين.
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