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سمير غانم: أصمم كل ملابسي ونظارتي بنفسي .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الفنان الكبير سمير غانم؛ أن أغلب الملابس التي يرتديها من تصميمه؛ والسبب في ذلك تأثره بالملابس التونسية في مرحلة الشباب.

وأوضح غانم خلال حواره مع فضائية « أون أي »، أنه يمتلك كمية كبيرة من النظارات من تصميمه؛ وردد مازحا: « عملت عملية وشيلت المياه البيضاء ومن ساعتها مش بلبس نظارات كتير .. بس برضو هستخدمها في القراءة ».

وقام غانم على الهواء بغناء أغنية أوقاتي للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية .
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