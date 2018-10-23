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رياضة

مورينيو بعد الخسارة: بونوتشي وكيليني بإمكانهما تدريس فنون الدفاع في هارفارد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
أحمد هاني
عبر جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد عن استيائه عقب خسارة مانشستر يونايتد من يوفنتوس الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر في إطار دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال مورينيو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "يوفنتوس فريق قوي وله قيمة كبيرة وحاولنا أن نحصل اليوم على نتيجة إيجابية".

وأضاف: "قبل القرعة كنا نعرف أنها ستكون معركة مع فالنسيا للمركز الثاني وهذا ما سنحاول القيام به" .

وعن دفاع اليوفي قال: " بونوتشي وكيليني بإمكانهما أن يقوما بتدريس فنون الدفاع في جامعة هارفارد".
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