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رياضة

استاد القاهرة: نجهز لاستضافة كأس العالم

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
كأس العالم
كأس العالم
محمد رشاد
أكد اللواء علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، أن عزائه الوحيد من عدم استضافة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين الأهلي والترجي التونسي؛ هو قدرة الملعب بعد تحديثه على استضافة مباريات كأس العالم.

وقال "درويش"، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عزائي الوحيد حاليًا هو أن الملعب بعد التطوير سيكون قادرًا على استضافة مباريات كأس العالم بعد سنوات، وذلك إذا تقدمنا بهذا الطلب في المستقبل".

وأضاف أن وزارة الداخلية تتمنى إقامة المباريات على ملعب القاهرة؛ لسهولة تأمينه عن أي ملعب آخر.
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